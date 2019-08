Es detecten 126 punts negres

10.08.2019 | 04:00

El Pla d'Actuació Urgent d'Inspecció de Residus, activat fa un any i que estarà en vigor fins el 31 de desembre, va suposar reforçar el servei d'inspecció. Un equip comprova in situ la gestió correcta dels residus per part de la ciutadania, la detecció de conductes incíviques i la denúncia de les persones que cometen infraccions. L'equip també ha vigilat de prop aquells punts de la ciutat on hi ha més abocaments incontrolats, bàsicament de mobles, runes i deixalles fora del contenidor. Enguany ...