Tres detinguts per robar en un vehicle

08.08.2019 | 16:39

La Policia Municipal ha detingut aquesta matinada tres persones per intentar robar en un vehicle que es trobava estacionat a la cantonada dels carrers de Mura i de Vendrell. Un veí de la zona va trucar al cos policial en veure des del seu domicili aquestes persones forçant la porta d'un vehicle. Diverses dotacions policials es van dirigir al lloc dels fets i van observar com un home es trobava al costat d'una furgoneta estacionada i que a l'interior d'aquesta hi havia un altre home, al seient del conductor. També van veure com un home sortia corrent de l'interior d'un vehicle situat a la vorera contrària en direcció a la carretera de Castellar i va ser interceptat per una dotació policial.

Els agents van comprovar que el turisme estacionat tenia trencat i tirat a terra el pany d'una de les seves portes i que la clau de contacte de dins del vehicle estava forçada. El cotxe estava engegat en el moment que van arribar els agents.

Davant d'aquests indicis, la Policia Municipal va detenir els tres individus i va instruir les oportunes diligències. En fer les comprovacions de les identitats dels detinguts a les bases de dades policials, els agents van comprovar que a un d'ells li constava també una crida i recerca per part d'un jutjat.