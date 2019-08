Les piscines de Vallparadís i de La Maurina seran gratuïtes demà

08.08.2019 | 13:58

L'Ajuntament de Terrassa torna a activar mesures excepcionals per la calor. Tot i que no s'espera una onada de calor com les dues patides fins ara, sí que està previst que demà s'arribi a temperatures extremes. Davant d'aquest avís de situació de risc per calor emès pel Centre de

Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT), l'Ajuntament ha decidit que demà les piscines municipals del Parc de Vallparadís i de La Maurina seran gratuïtes pels col·lectius de risc, és a dir, per a persones majors de 65 anys, persones amb capacitats diverses i pels menors de 7 anys acompanyats d'una persona adulta. Aquesta mesura serà efectiva demà divendres, 9 d'agost, de 10.30 a 18 hores.