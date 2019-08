Dos accidents amb patinets elèctrics deixen dos ferits lleus

08.08.2019 | 17:45

La proliferació de patinets elèctrics com a mitjà de desplaçament per la ciutat ha fet augmentar els accidents on aquests aparells es veuen implicats. Ahir van tenir llocs dos atropellaments amb el resultat de dos ferits lleus.

El primer va succeir a l'avinguda de l'Abat Marcet, quan poc abans de les 19 hores, un patinet elèctric que circulava per la vorera va atropellar una menor que sortia en aquell moment d'una botiga. Com a resultat de l'impacte, la menor va caure a terra, es va donar un cop al cap i va ser traslladada en ambulància a MútuaTerrassa per ser assistida de les ferides.

El segon atropellament va ocórrer una hora més tard, cap a les 20 hores. Un vianant anava creuant pel pas de vianants del carrer d'Àlaba quan va ser colpejat per un patinet elèctric que girava des del passeig del Camp del Roure. El vianant va ser traslladat en ambulància a l'Hospital de Terrassa amb ferides lleus a una cama.