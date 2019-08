Denunciat per conduir sense carnet

07.08.2019 | 16:52

La Policia Municipal va obrir ahir diligències judicials a un conductor implicat en un accident de trànsit que no tenia carnet de conduir. Els fets van tenir lloc a la cruïlla dels carrers de Vinyals i del Doctor Cabanes, un punt que fa menys d'una setmana ha patit canvis en la circul·lació.

L'accident es va produir a les 19.40 hores, quan un dels conductors no va respectar la senyalització de preferència de pas que l'afectava. La col·lisió no va provocar ferits. Dues unitats de la Policia Municipal es van desplaçar al lloc dels fets. En el moment

de sol·licitar als implicats la documentació pertinent, els agents van comprovar que un dels conductors no havia obtingut mai el permís de conduir. Així, la patrulla va instruir diligències judicials per un presumpte delicte contra la seguretat vial.