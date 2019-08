Intenta cremar els fils d'un tendal i causa un incendi en el pis

06.08.2019 | 15:44

Una persona va haver de ser atesa com a conseqüència d'un incendi produït ahir en un habitatge del Passeig del 22 de Juliol. Però no va ser per les ferides ocasionades per les flames o per la inhalació de fum, sinó per l'atac d'angoixa que va patir en veure les conseqüències involuntàries de la seva acció. Sembla que aquesta persona va voler cremar uns fils del tendal del pis on vivia, quan les flames es van estendre per tot el tendal.

Els serveis sanitaris van atendre-la in situ sense que fos necessari el seu trasllat a cap hospital. L'incendi va tenir lloc a un pis de la tercera planta d'un bloc del Passeig del 22 de Juliol, a l'alçada del carrer de Bretón. Al lloc dels fets, que van ocórrer al voltant de les 19 hores, es van traslladar la Policia Municipal, Mossos d'Esquadra, dues ambulàncies i quatre vehicles del parc de Bombers. A conseqüència de l'incendi l'habitatge del pis inferior va resultar afectat.