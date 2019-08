Reparació de l'asfalt

05.08.2019 | 15:17

Del 5 al 23 d'agost hi haurà restriccions de trànsit per treballs d'asfaltat en un tram del carrer de Colom, entre els carrers de Gèminis i de Mercuri. L'accés serà exclusiu per als veïns que disposin d'una plaça d'aparcament en aquesta zona. Mentre durin les obres hi haurà restriccions de circulació i aparcaments als carrers colindants.