Reordenació del trànsit al Vapor Gran i al Portal de Sant Roc

05.08.2019 | 15:17

L'Ajuntament prepara un seguit de canvis als carrers del centre de la ciutat, que implicaran modificacions de sentit i tancament d'algunes vies al trànsit rodat, per avançar cap a l'establiment de la zona de baixes emissions. La primera fase de les accions recollides al Pla de Reordenació de la Mobilitat a l'àmbit central de la ciutat es començaran a executar aquest mes d'agost i principis de setembre. Les actuacions suposen noves rutes d'accés per a transports i serveis i també d'itineraris que permetin accedir als pàrquings de la zona (Plaça Vella, plaça del Progrés i Raval de Montserrat).

Aquest mes d'agost al carrer de Sant Marian s'aplicarà un canvi de sentit en direcció a la Plaça Nova entre el carrer Topete i de Baldrich. També el carrer de Sant Cristòfol patirà un canvi de sentit entre els carrers de Sant Pau i de Garcia Humet.

El setembre hi haurà modificacions de sentit a tres carrers més. El carrer del Vall canvia el sentit en el tram en direcció al Portal Nou, entre Col·legi i la Rutlla i també el tram entre Col·legi i Cisterna en direcció a la Rambla. El carrer del Col·legi, entre els carrers del doctor Cabanes i del Vall. I el carrer del Portal Nou, entre els carrers de la Rutlla i de Baldrich.

Pel que fa a la distribució urbana de mercaderies a l'illa de vianants, es facilitarà una ruta d'entrada als vehicles de càrrega i descàrrega pels carrers del doctor Cabanes i del Col·legi. La ruta de sortida es farà pels carrers de l'Església, del Portal Nou i de

Baldrich.

Aquestes actuacions donen continuïtat a les realitzades la setmana passada al Portal de Sant Roc i als carrers del doctor Cabanes, Vinyals i Cisterna. S'avança, així, cap a la vianalització de la superfície del Portal de Sant Roc per convertir-lo en un eix de vianants, una vegada tancat l'aparcament arran l'acord al qual van arribar l'Ajuntament i l'empresa concessionària, Aparcamientos Subterráneos de Terrassa S.A. (ASTASA).