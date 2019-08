Quatre ferits lleus en l'incendi d'un pis a Can Boada

05.08.2019 | 17:34

Dissabte a la nit, a les 23.30 hores, el servei d'emergències 112 va informar d'un incendi en un habitatge al carrer del Cardenal Cisneros, al barri de Can Boada. El foc sortia d'un pis de la tercera planta. Sembla que produït per un oblit a la cuina, Al lloc van acudir quatre vehicles de Bombers i una ambulància, a més de tres dotacions de la Policia Municipal. A l'interior del pis s'hi trobaven quatre persones que van ser traslladades a l'Hospital Universitari MútuaTerrassa, afectats per inhalació lleu de fum. Els Bombers van treballar en l'extinció durant una hora i mitja.