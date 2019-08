Préstecs més àgils i autònoms a la BCT

05.08.2019 | 16:22

El dimarts 23 de juliol van començar els treballs per incorporar la tecnologia per radiofreqüència o RFID a la Biblioteca Central de Terrassa, de manera que aquesta tecnologia permetrà l'automatització del préstec i farà que les persones usuàries puguin estalviar-se cues i haver de passar pel taulell de préstecs. La radiofreqüència és un sistema que permet transmetre dades sense fils, a través d'ones de ràdio, i que substitueix les tecnologies de codis de barres permetent l'automatització de la gestió del préstec i el control de seguretat.

Amb aquest objectiu, es col·locaran tres punts d'autopréstec al vestíbul de la biblioteca, així com una nova bústia per retornar documents totalment automatitzada i amb capacitat per esborrar els préstecs un cop retornats els documents, magnetitzar-los i classificar-los per sales per facilitar així la seva col·locació un cop retornats. El nou sistema es completarà amb la instal·lació d'un nou arc de seguretat per radiofreqüència que substituirà l'actual sistema magnètic.

Està previst que aquest nou sistema entri en funcionament en dues fases: A partir d'avui, 5 d'agost, els usuaris de la BCT ja podran utilitzar els punts d'autopréstec instal·lats al vestíbul de la biblioteca. En una segona fase, a finals del mes de setembre, entrarà en funcionament la nova bústia de retorn. Fins llavors la gestió de la devolució dels documents es continuarà fent de forma manual al taulell del vestíbul o bé retornant-los a la bústia antiga, mentre no entri en funcionament l'automatitzada.

Amb aquest nou sistema de radiofreqüència es podran realitzar préstecs, renovacions, retornar documents o consultar l'estat del nostre carnet de forma totalment autònoma.