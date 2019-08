Condueix fumant un "porro" i acaba denunciat per tinença d'haixix

05.08.2019 | 17:48

Una dotació de la Policia Municipal va observar ahir com el conductor d'un vehicle que circulava pel passeig 22 de Juliol conduïa el vehicle fumant una cigarreta tipus "porro". Quan els agents van aturar el vehicle, van confirmar la sospita i es van trobar que la persona conductora portava una peça d'haixix de 3,1 grams de pes. Al conductor se li va practicar la prova de drogotest, que va donar un resultat positiu en tetrahidrocannabinol (THC). Els agents van procedir llavors a denunciar-lo administrativament, tant pel resultat positiu en la prova com per tinença de substàncies estupefaents.

Un altre conductor, també ahir a la tarda, va ser denunciat administrativament per portar a sobre tres paperines d'heroïna amb un pes de 0,81 grams, mentre circulava pel carrer de Bilbao, a l'alçada amb el de Burgos. El vehicle havia estat

aturat per circular amb diverses infraccions relatives a la documentació del vehicle, com tenir la ITV caducada, i comprovar posteriorment que no disposava d'assegurança. Els agents van immobilitzar el cotxe.