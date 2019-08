Orense: Aigües mil·lenàries

03.08.2019 | 04:00

Acabem el nostre recorregut a Orense (nord-oest d'Espanya), una ciutat a la vora del riu Miño que porta gaudint de les seves aigües termals des de l'època romana.Els veïns d'Orense (Orense en gallec) sempre han utilitzat les deus d'aigua calenta "de manera terapèutica i en tasques de la vida quotidiana, per exemple, per a safaretjos públics, escorxadors, fleques, com a zona de neteja per a les lleteres, per a plomar gallines, etc.", explica Rosa Daurat, directora de Genuine Galícia, empresa ...