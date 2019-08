Més locals adaptats i una major sensibilitat comercial

Una persona en cadira de rodes no pot accedir a un local comercial per l'esglaó de l'entrada.

03.08.2019 | 04:00

Els col·lectius es queixen que encara hi ha molts comerços "que no aposten per la igualtat". El novembre de 2013 es va aprovar la Llei General dels drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió, que per primer cop incorpora la seva protecció en tots els àmbits, des de la igualtat d'oportunitats fins a l'atenció sanitària, l'educació i el treball.Aquesta norma donava de termini fins desembre de 2017 per adaptar els edificis, però les entitats asseguren que hi ha molts ...