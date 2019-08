Les entitats reclamen una ciutat accessible per a tothom La clau

Laura Mangas

03.08.2019 | 04:00

sense accessibilitat no hi ha inclusió". La frase és de Joan Vila, president de Prou Barreres, i il·lustra la necessitat expressada per les entitats que treballen amb persones amb discapacitat. Reclamen que Terrassa entri en un nou paradigma on l'accessibilitat sigui realment un dret efectiu i no depengui de la bona voluntat de ningú.Prou Barreres, l'ONCE, la Coordinadora Capaç, l'Associació de Persones Sordes de Terrassa (Apesote) i la Federació d'Associació de Veïns de Terrassa (FAVT) van ...