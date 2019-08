Actuacions d'altres administracions

03.08.2019 | 04:00

Altres administracions també aprofiten que a l'agost baixa el trànsit a la ciutat per emprendre algunes obres. Per exemple, la Generalitat de Catalunya ha previst actuacions com l'ampliació de la C-58 sentit Barcelona, entre la sortida de Terrassa fins a enllaçar amb el tercer carril existent, a l'alçada de l'enllaç de Sabadell Centre; l'ampliació de la C-58, sentit Barcelona, entre l'entrada del nus de Sant Pau (Sabadell-Bellaterra) i la sortida per a connectar amb l'AP7; l'ampliació de la ...