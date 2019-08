El detingut per l'assassinat d'Eva torna al pis per a la reconstrucció dels fets

Laura Mangas

02.08.2019 | 13:02

El detingut per l'assassinat d'Eva A., la dona morta el passat dimecres 24 de juliol, ha tornat aquest matí al pis del Vapor Gran on vivia la parella per a la reconstrucció dels fets. M.P.S. ha entrat a l'habitatge poc abans de les 10.30 hores custodiat pels Mossos d'Esquadra. A la recreació del crim també hi eren presents la comitiva judicial i agents de la policia científica. El presumpte assassí ha estat dins el pis una hora i quart. Els agents l'han tret posteriorment pel pàrquing. M.P.S. va assassinar presumptament la seva dona, de 47 anys, aquell dimecres al matí. Després va anar caminant fins a la comissaria del Cos Nacional de Policia, a uns dos-cents metres del domicili, i es va entregar.