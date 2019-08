La BCT instal·larà tres punts d'autopréstec i una bústia automatitzada

Redacció

02.08.2019 | 13:20

Des de dilluns vinent, els usuaris de la Biblioteca Central de Terrassa (BCT) ja podran utilitzar els tres punts d'autopréstec que s'estan instal·lant al vestíbul de l'equipament, i que permetran l'autogestió a l'hora de seleccionar un document per consultar-lo a casa. Així mateix, a partir de setembre entrarà en funcionament una nova bústia per retornar els documents, totalment automatitzada. Fins llavors, les devolucions es continuaran duent a terme d'una forma manual al taulell del vestíbul o bé retornant-los a la bústia antiga. El nou sistema es basa en la tecnologia per radiofreqüència i permetrà als usuaris estalviar-se cues.