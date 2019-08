Subvencions per adequar els locals de les entitats de lleure

Redacció

01.08.2019 | 04:00

Setze entitats de lleure sense afany de lucre de caràcter cultural, esportiu o social rebran subvencions per la millora o l'adequació dels seus locals. L'Ajuntament va obrir la convocatòria el passat mes de març per a la concessió de subvencions en règim de concurrència pública i competitiva i de les 24 sol·licituds rebut do de termini, setze compleixen els requisits establerts a les bases de la convocatòria.En total, ...