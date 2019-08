Destinacions per a l'estiu. La Paz

Els estrets carrers de llamborda que es troben darrere de l'església de San Francisco, en el casc vell de la capital de Bolívia, La Paz, conformen el conegut com a Mercat de les Bruixes, que aacull una infinitat de beuratges, amulets i ungüents naturals per a calmar tant els dolors del cos com els de l'ànima.Les venedores s'apoderen dels carrers pròxims a l'església de San Francisco, on es troba el Mercat de les Bruixes, i exposen els seus productes en ...