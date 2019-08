Bodes de plata del Servei d'Estudis i Observatori local

Redacció

01.08.2019 | 04:00

El Servei d'Estudis i Observatori de la Ciutat, fou creat l'any 1994 per a l'Ajuntament de Terrassa, amb la intenció d'exercir com un òrgan de gestió del coneixement , encarregat d'elaborar i tractar la informació relativa a l'evolució de la ciutat i el seu context. Aquest any compleix el seu 25è aniversari. Un quart de segle en el qual ha estat un suport a la presa de decisions en la definició de polítiques públiques, ...