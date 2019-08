Arrenquen els casals d'agost per garantir un àpat als infants

Redacció

01.08.2019 | 04:00

a vuit anys que la devastadora crisi econòmica que travessava el país van portar l'Ajuntament de Terrassa a implantar els casals d'agost per garantir, un cop acabat el curs escolar, un menjar al dia als nens de famílies amb problemes econòmics. Des de llavors el servei, que va arrencar com una prova pilot, s'ha consolidat a la ciutat i s'ha anat ampliant amb programes com el de les targetes moneder.Aquest any tornen els dos programes socials, que en el seu conjunt ...