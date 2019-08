Alain Afflelou de Terrassa ajuda a la salut visual de vuit infants sahrauís

Redacció

01.08.2019 | 04:00

Les dues òptiques de la firma Alain Afflelou de Terrassa han protagonitzat una acció solidària amb vuit nens i nenes sahrauís que són a la ciutat com a acollits per famílies que col·laboren amb l'Associació Terrassaharaui, dins del programa Vacances en Pau. La iniciativa ha consistit en una revisió completa, tant visual com auditiva, i també els hi ha proporcionat ulleres de sol per prevenir possibles malalties de l'aparell ...