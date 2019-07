Sepeli a l'Hospitalet per la mort de l'Eva 

31.07.2019 | 04:00

El sepeli per la mort de l'Eva, la metgessa de família morta el dia 24 de juliol a mans del seu marit al domicili familiar del Passeig del Vapor Gran, serà aquest matí al Tanatori l'Hospitalet Gran Via. La cerimònia serà a l'oratori a les 12,30 hores. L'Eva va morir víctima d'un atac amb arma blanca a casa seva. El seu marit, M.P.S., que després dels fets va anar a la comissaria del Cos Nacional de Policia, on va reconeixer que havia matat la seva dona, està en presó preventiva sense fiança. El jutjat de Violència Contra la Dona ha dictar ordre d'allunyament i d'incomunicació amb els fills.