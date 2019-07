31.07.2019 | 04:00

La creació d'un salari mínim comarcal que pogués ser utilitzat per les administracions públiques és una mesura que es va acordar el Consell d'Alcaldes del Vallès Occidental el juny de 2017. La voluntat era i és contribuir a lluitar contra la pobresa i la desigualtat que dóna el fet, fins i tot, de treballar però no arribar ni a cobrar mil euros mensuals. L'objectiu no és només aplicar aquest llindar en les ...