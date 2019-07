L'INS Terrassa, finalista en el One Minute Film Fest d'Irlanda

Redacció

31.07.2019 | 04:00

De Terrassa a Galway (Irlanda) a través del cinema. L'Institut (INS) Terrassa ha estat finalista en el One Minute Film Fest per al curtmetratge "Siguis pràctic!" realitzat per un grup d'alumnes en el marc de les activitats extraescolars. L'obra és una crítica contra la incomprensió que genera l'adolescència.Els alumnes que ha participat en el rodatge són de 1r, 2n i 3r d'ESO i fan l'activitat extraescolar de l'escola que, com indiquen ...