"Si hi ha més donants i més donants joves hi ha més posibilitats" Nebridi Aróztegui

Raül Pérez, pare de la Beth

L.H.

31.07.2019 | 04:00

"La químio no ha funcionat, per tant anem a un tractament més intensiu i a un trasplantament de medul·la òssia". Eren les paraules ahir del Raül Pèrez, el pare de la Beth, al Banc de Sang de MútuaTerrassa en el moment punta de donacions.Cansat, impressionat per la resposta ciutadana a la crida de la família, Raül explicava que la campanya "no és només per la Beth, és perquè cap nen es quedi ...