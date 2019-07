Detingut per fugir en ciclomotor sense carnet i conducció temerària

Redacció

31.07.2019 | 04:00

El conductor d'un ciclomotor va ser detingut dilluns a la nit després de protagonitzar una fugida pels barris de Vallparadís i Sant Pere Nord. La policia el va aturar al carrer Girona, on va comprovar que no tenia permís de conduir.

Els fets van passar a les 22,21 hores de dilluns al carrer de Prat de la Riba, on una patrulla va veure un ciclomotor amb dues persones circulant "de manera sospitosa". Els agents van demanar al conductor que s'aturés, però l'home va ignorar les indicacions i va girar cua, circulant en sentit contrari i fugint per diferents carrers, conduint de manera temerària i per sobre la vorera.

En la fugida, el conductor va arribar a l'avinguda de Jaume I, on va continuar en direcció nord fins a arribar a la cruïlla del carrer del Doctor Ferran, on el va localitzar una altra patrulla policial. En veure's acorralat, el conductor va abandonar el vehicle i va emprendre la fugida a peu fins a la cantonada del carrer Girona amb Poetessa Caparà, on va ser aturat pels agents.

Un cop identificat, la patrulla va comprovar que el conductor no tenia permís de conduir. El va detenir per un delicte contra la seguretat del trànsit i serà investigat per conducció temerària i per resistència i desobediència a l'autoritat.