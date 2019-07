Quatre accidents amb ferits el cap de setmana

30.07.2019 | 04:00

Aquest cap de setmana s'han registrat quatre accidents amb ferits. Dos d'ells per no respectar el senyal de stop. És el cas del primer sinistre, divendres a les 14 hores a la carretera d'Olesa amb el carrer Montseny. Van col·lidir un turisme i una motocicleta. El mateix divendres, a les 16 h, dos turismes col·lidien a la cruïlla de Menéndez y Pelayo amb Agricultura, també per no respectar l'stop. A les 15,15 h., divendres van xocar un cotxe i una moto a la Rambleta i dissabte, a les 21,15 h, va haver-hi un atropellament amb ferit a Topete.