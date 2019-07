Destinacions per a l'estiu. Sud-Àfrica

Diari de Terrassa i Daniel Galilea/ Efe

30.07.2019 | 04:00

Una de les millors maneres d'experimentar la natura salvatge de Sud-àfrica és a lloms d'un cavall, ja sigui en un safari per a genets, cavalcant per les seves paradisíaques platges, o a través de les ondulades terres vinícoles del Cap Occidental.Sud-àfrica és coneguda com el "país de l'arc de ant Martí" per la seva diversitat cultural, ètnica i natural, i una de les millors maneres d'experimentar la natura sud-africana és a lloms d'un cavall.Encara que algunes experiències, com la de cavalcar ...