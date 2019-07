Detingut per robar a l'interior d'un cotxe 

30.07.2019 | 04:00

Una patrulla de la Policia Municipal va detenir dissabte a un home a la cruïlla dels carrers Escudé i Vallparadís com a presumpte autor d'un robatori amb força a l'interior d'un vehicle. A les 15,51 h una persona va demanar la presència policial informant que la seva parella havia sortit corre'ns a darrere d'un home que havia robat a l'interior del seu vehicle i que, tot i que va poder facilitar la descripció, no el va poder aturar. Una patrulla desplaçada al lloc va identificar a l'home uns minuts després. Li va intervenir el mòbil i una peça d'haixix. La parella va denunciar que també li hi havien sostret una cartera que no va aparèixer.