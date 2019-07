29.07.2019 | 13:39

El Consell Comarcal del Vallès Occidental ha iniciat la licitació del servei d'atenció domiciliària (SAD) per cobrir els dos pròxims anys sota un pressupost de 6,7 milions d'euros. En el contracte ha incorporat de nou una sèrie de clàusules per "dignificar" els llocs de treball de les treballadores del sector, com ara la fixació del salari mínim comarcal, que està en 1.070 euros al mes.