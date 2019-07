Presó sense fiança pel marit de l'Eva

Dos agents dels Mossos al passeig del Vapor Gran, a la porta del pis on es va produir el crim.

Dos agents dels Mossos al passeig del Vapor Gran, a la porta del pis on es va produir el crim. Nebridi Aróztegui

Laura Hernández

27.07.2019 | 04:00

El titular del Jutjat de Violència Contra la Dona número 1 de Terrassa, Jose Miguel Moreno Ramírez, ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per M.P. S. (50 anys), detingut per la mort dimecres de la seva dona, Eva (47 anys), al pis de la família al Passeig del Vapor Gran. L'home, que el mateix dimecres es va entregar a la Comissaria de Terrassa, va ingressar ahir a primera hora de la tarda a la presó de Brians I, on va ser ...