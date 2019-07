Què opina de la investidura fallida de Sánchez?

Debat

Després que els espanyols es pronunciessin en les eleccions generals del 28 d'abril, encara no ha estat possible constituir un Govern. Dimarts, Pedro Sánchez no va aconseguir els suports necessaris per ser investit en primera volta. Després d'ofertes d'última hora, aquest dijous, la investidura del líder socialista va fracassar també en la segona votació davant l'absència d'acord entre el PSOE i Unidas Podemos, que es va abstenir. Sánchez va aconseguir només 124 vots a favor, enfront de 155 vots en contra i 67 abstencions de 346 vots emesos (Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Josep Rull i Jordi Turull, en presó preventiva, no van votar). D'aquesta manera, s'ha posat en marxa el compte enrere per intentar una nova investidura abans d'anar a noves eleccions.

La majoria d'entrevistats aquesta setmana lamenten la manca d'acord i que el país no tingui encara nou Govern. Mentre que alguns pensen que Sánchez acabarà aconseguint ser investit abans que acabi el termini de dos mesos, altres pensen que tot apunta a uns altres comicis.

Marta Férriz Villanueva

Professora, 53 anys

"M'ha semblat molt malament. Tot anirà molt malament. Tot s'anirà endarrerint. Aquests polítics no tenen vocació de polític; no saben parlar entre ells. Han de dialogar. Jo penso que al final tindrem investidura i no caldrà anar altre cop a eleccions."

Josep Castellà Cabeza

Treballador de l'Administració, 61 anys

"És una vergonya. Quan hi ha l'oportunitat que dos partits d'esquerra puguin arribar a un acord i això no es produeix per qüestions no sé si ideològiques o personalistes és difícil d'explicar. Amb aquest intent de pacte fallit, Catalunya perd la poca esperança que hi havia de tenir un govern més sensible a les reivindicacions del poble català. El discurs de Pedro Sánchez va ser un insult. Quant si tindrem finalment investidura o altre cop eleccions, acabarà passant el que interessi més a Sánchez."

Carmen Martínez de las Heras

Jubilada, 71 anys

"Penso que hauria de conèixer bé com han anat les negociacions per poder opinar. No obstant això, des de fora, crec que s'haurien d'haver entès. No sé què passarà ara. És possible que anem altre cop a eleccions i, desgraciadament, acabi governant la dreta i el capitalisme."

Enrique Riva Aamella

Jubilat, 77 anys

"És un fracàs de la democràcia. Jo seria partidari que en les eleccions hi hagués segona volta amb els dos partits més votats en la primera. Ens evitaríem molts maldecaps i que un partit residual acabi decidint qui governa. Jo voldria que a la primera volta es poguessin presentar tots els partits i que a la segona l'electorat decidís entre els dos més votats, que aquests busquessin aliances i companys de viatge."

Esther Sardà Garcia

Farmacèutica, 46 anys

"Jo estic encantadíssima. Estic farta de polítics, de pactes, d'estafadors... A veure si ens en sortim. Penso que haurem d'anar altra vegada a eleccions. Espero que en sortim beneficiats els catalans. Jo ja estic apuntada per a la manifestació de l'11 de setembre. Si cal tornar a fer un altre 1 d'octubre, tornaré a votar. Ens n'hem de sortir."

Ana Pérez Peña

Jubilada, 70 anys

"Jo ja m'ho esperava. Aquests dos partits estan en conflicte. Ni uns ni altres volen donar el braç a tòrcer. Pablo Iglesias dona una versió de cara a la galeria i a dins en dona una altra. Tenint pocs diputats vol liderar el govern i és lògic que Pedro Sánchez prengui les seves precaucions. Penso que tot indica que tindrem eleccions un altre cop. No sé qui en podria sortir beneficiat. Potser el PSOE guanya vots i no necessita tants suports per poder governar."

Mike Gual Ramos

Comercial, 44 anys

"És trist, patètic, decebedor. La classe política espanyola està cada cop pitjor. No hi ha prou nivell polític. No saben superar les ambicions personals en pro d'un major benefici. Espero que acabem tenint investidura i que no calgui celebrar unes altres eleccions. Si no, seria horrorós."

Albert Domper Pueyo

Jubilat, 66 anys

"La classe política és la que tenim. Tots busquen la cadira. Prova d'això és el temps que perden entre campanyes, eleccions.. Jo ja pensava que acabaria passant això, però al final Sánchez acabarà sent escollit."

Xavier Fernández Garrido

Professor, 58 anys

"Em sembla molt malament. Crec que el PSOE ha estat jugant. Si no volia pactar amb Unidas Podemos, ho podria haver dit fa temps. Crec que ha fet una jugada per desprestigiar a Podemos, posar-los en evidència i forçar la situació cap a la qual anem: un possible arranjament amb Ciudadanos i el PP, que és el que interessa als poders fàctics. Jo crec que la jugada és per intentar que Ciudadanos i el PP s'abstinguin. Crec que Sánchez juga amb aquesta possibilitat. El fracàs d'un govern d'esquerres farà molt mal. Tensarà de nou la situació."

Rosa Maria García García

Administrativa, 46 anys

"Em sembla molt malament. Els polítics no fan política. Estan cobrant un sou i els que patim som els ciutadans. No sé què passarà els pròxims mesos però jo prefereixo que hi hagi investidura. Que hi hagi algun acord i que facin la seva feina. Que no perdin més el temps."

Amalia Harranz Peronsanz

Jubilada, 67 anys

"Després de tot el que ha fet la dreta en aquest país, em sembla molt malament que els de l'esquerra no es posin d'acord. No ho puc entendre. Quan van defenestrar a Pedro Sánchez, va dir que les grans multinacionals l'havien pressionat. Ara ja no diu res; ara està amb elles. Té unes pretensions que em semblen absurdes. Hauria de donar algun ministeri amb cara i ulls a Podemos. No els pot oferir només ministeris sense pressupost, amb els que no podrien fer res. La gent està farta de veure com es barallen. Sánchez no vol tenir a Iglesias al costat perquè està més disposat a dialogar amb Catalunya i la situació catalana s'ha de resoldre. Catalunya és el motor d'Espanya i l'estan maltractant contínuament. I això que jo no soc d'aquí."

Joana Santos Morgado

Farmacèutica, 54 anys

"És trist que no hagin arribat a un acord. Ho haurien d'haver intentat. Però ja era de preveure. Voldria pensar que encara tenen temps per tornar a dialogar, arribar finalment un acord i evitar la celebració d'unes noves eleccions. Ja veurem què acaba passant."