La nova campanya solidària de la Policia Municipal

27.07.2019 | 04:00

Una representació de la Policia Municipal de Terrassa, encapçalada per Antoni Flores, intendent major d'aquest cos, va visitar ahir al matí a l'alcalde Jordi Ballart, per tal de presentar-li la campanya solidària que han preparat pel curs vinent per lluitar contra el càncer infantil. Aquesta campanya portarà per lema "Jo sóc futur", i està previst que arrenqui amb la presentació del calendari solidari, el 14 de setembre. Dos dies després, el 16 de setembre, tindrà lloc "Posa't al seu cap", amb la qual l'any passat es va batre el rècord Guinness de persones rapant-se el cap alhora. Amb aquesta iniciativa i d'altres que s'aniran desenvolupant durant la resta de l'any, la Policia Municipal recaptarà fons per destinar-los a l'Hospital de Sant Joan de Déu, el centre de referència en investigació i tractament del càncer infantil. A aquesta trobada també hi van assistir el regidor de Seguretat, Xavier F. Rivero, i la regidora de Salut, Mònica Polo.