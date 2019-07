Un món en miniatura

Destinacions per a l'estiu. Hamburg

Diari de Terrassa i Ricardo Segura/ Efe

27.07.2019 | 04:00

L'exposició Miniatur Wunderland, situada en tres plantes d'un mateix edifici a Hamburg (Alemanya) acull la maqueta de trens més gran del món, i infinitat d'espais verds, carrers, transports, infraestructures i multitud d'habitants de dimensions ínfimes, donant vida a atractives escenes de ciutats com Las Vegas, Venècia o Roma.

La miniciutat Miniatur Wunderland ("el país de les meravelles en miniatura", en alemany, està en el cor d'Hamburg i aquesta urbs apareix en Google Maps, encara que tota ella -la seva extensa xarxa ferroviària, cases, carrers, parcs, vaixells, avions, ports i aeroport, pistes d'esquí, casinos, espectacles públics i atraccions, així com les persones, animals i innombrables elements que la componen-, hi cap en un edifici.

Situada en el centre de Speicherstadt, un històric districte hamburguès de magatzems, està pròxima a l'ajuntament i a la sala de concerts Elbphilharmonie.

Els trens, que són el fil conductor i l'element vital que interconnecta tot el traçat d'aquesta ciutat, circulen contínuament per les seves nou seccions amb maquetes, escenaris i rèpliques, que ocupen 1.499 m2 d'una superfície total de l'edifici de 7.000 m2.

Altres xifres que sorprenen d'aquesta petita gran urbs, la construcció de la qual ha requerit 795.000 hores de treball de 360 persones i una inversió de prop de 25 milions de dòlars, són els seus 15.400 metres de vies, 1.040 locomotores, més de 10.000 vagons, 1.380 senyals, 3.454 canvis de via i 389.000 llueixes LED.

Aquesta meravella de la miniatura és gran en números: compta amb 4.340 edificis i ponts, 50 ordinadors, 260.000 figurillas representant en la seva major part a persones (més de 15.000 d'elles fetes a mà), 130.000 arbres i utilitzen uns 30.000 litres d'aigua.

Un somni de la infància fet realitat

El tren més llarg de la ciutat mesura 14,51 metres, i la seva dotació de mitjans de transport es completa amb 9.250 automotors (280 dels quals estan en moviment), 767 embarcacions i 52 avions, 42 dels quals està volant.

Aquesta exposició és una iniciativa dels germans bessons Frederik Braun i Gerrit Braun (1967) que van començar amb el projecte de construir la major exposició de trens en miniatura del món, convertint un hobby en una professió i fent realitat un somni de la infància, encara que a una escala amb la qual mai van somiar quan eren petits.

Amb aquest objectiu van fundar a la seva ciutat natal, juntament amb el seu pare Jochen Braun, i el seu soci de tota la vida Stephan Hertz, el Miniatur Wunderland, que va obrir les seves portes amb quaranta empleats, dedicats a construir i fer funcionar les miniatures i l'objectiu de rebre uns 100.000 visitants a l'any.

"L'exposició es va expandir del seu primer enfocament ferroviari, atractiu per al públic masculí però no per al femení, a un món en miniatura modelat amorosament, que sorprèn per igual a majors i nens, i en el qual els trens són sol un dels molts punts destacats", segons Gerrit Braun.

"A vegades, les dones esperen trobar-se amb una atracció només per als apassionats del modelisme ferroviari, per la qual cosa ens va complaure molt rebre el missatge d'un matrimoni que ens va visitar que deia: "la meva esposa va estudiar una guia de viatges al tren de camí a Hamburg i va fer una llista de què podia veure o fer a la ciutat, però al cap de deu minuts d'entrar a Wunderland estava completament entusiasmada i la llista va acabar en la galleda d'escombraries"", assenyala Cornelia Klein, del departament de Màrqueting de Miniatur Wunderland.

També es van expandir els seus resultats, ja que en el primer any de funcionament la mostra va ser visitada per 300.000 persones, sent el "començament d'un conte de fades" que continua millorant, ja que el gegantesc model ferroviari i els seus mons temàtics, han arribat ja a superar els 1.400.000 visitants anuals, sent una de les exposicions més reeixides d'Europa.

Diversió enorme

Des de la seva obertura, la ciutat en miniatura Miniatur Wunderland ha crescut constantment, i en l'actualitat els seus mons temàtics inclouen: Alemanya Mitjana, Àustria, els Estats Units, Suïssa, Itàlia, Escandinàvia, i la ciutat alemanya d'Hamburg.

L'últim món temàtic a ser incorporat, Itàlia, es va inaugurar al febrer de 2018, i els pròxims a incorporar-se a partir de 2020, seran els de Mònaco, Gran Bretanya, França (i la seva regió de la Provença), als quals podrien seguir-li diferents parts de Sud-amèrica, Àfrica i Àsia, segons els Braun.

De fet, una dels mons més importants i grans és la ciutat de Knuffingen, de 120 metres quadrats, que és única per què existeix solament a escala, emmarcada en una suau regió muntanyenca, a la serralada Harz i els Alps.