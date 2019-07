El govern del Consell Comarcal reclama un millor finançament

Redacció

27.07.2019 | 04:00

El govern del Consell Comarcal del Vallès Occidental estrena mandat reivindicant un finançament just per la institució. Des de l'exercici 2011, l'organisme supramunicipal ha disminuït en un 21% les assignacions provinents del Fons de Cooperació Local de la Generalitat, tenint en compte que l'eliminació del tram supramunicipal de 2015 no s'ha compensat en el tram fix.Aquesta setmana l'executiu comarcal ha presentat al Govern de la Generalitat la ...