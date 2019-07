Denuncien un conductor ebri que duia una navalla i una arma contundent

27.07.2019 | 04:00

La Policia Municipal va denunciar ahir divendres de matinada un conductor que va donar positiu el test d'alcoholèmia. L'avís va arribar d'un ciutadà que va veure un vehicle aturat al mig de la calçada al carrer Pedraforca i que, malgrat haver-li fet llums, no es movia. Quan els agents van arribar al lloc li van fer la prova d'alcoholèmia al conductor, que va donar un resultat positiu de 0'93 mg/l. Posteriorment, un cop a les dependències policials, el resultat de la prova va ser encara més elevat: 1,05 mg/l i 1'08 mg/l. Al registre del vehicle es van trobar a l'interior una navalla i una arma contundent. La policia va denunciar el conductor per un delicte contra la seguretat viaria i un altre per la possessió d'armes. El cotxe va quedar immobilitzat.