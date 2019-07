Retribucions congelades, com a 2015

26.07.2019 | 04:00

El Ple d'ahir va aprovar l'assignació econòmica als grups polítics. Es mantenen tal com es van aprovar el 2015. També el sou de la gerència i el sou del President, així com es mantenen igual que el 2015 les retribucions per assistència als òrgans col·legiats. Ignasi Giménez va dir ahir que el Consell Comarcal torna "a partir de la situació que vàrem establir l'any 2015, tant pel que fa a les assignacions ...