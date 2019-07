Presó pel detingut per l'assassinat de l'Eva

26.07.2019 | 16:19

El jutge del Jutjat de Violència contra les Dones de Terrassa ha decretat presó provisional comunicada per a M.P.S. detingut per l'assassinat dimecres de la seva esposa, Eva ,a l'habitatge de la parella al Passeig del Vapor Gran. A la interlocutòria, el jutge ha dictat una ordre de llunyania dels dos fills del matrimoni. El detingut ingressarà a la presó de Brians I, cap on es dirigeix en aquest moments en un furgó policial. M.P.S és investigat com a presumpte autor de la mort de la seva esposa. Al llarg del procés i a la vista és determinarà l'acusació d'homicidi o assassinat. La primera porta aparellat penes de presó de 10 a 15 anys i la segona de 15 a 20 anys.