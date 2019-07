Llàgrimes i indignació per l'homicidi de la doctora Eva

Llàgrimes i indignació per l'homicidi de la doctora Eva

Laura Hernández / Laura Mangas

26.07.2019 | 07:43

Mentre la ciutat serrava les dents colpida per l'assassinat masclista de l'Eva, el seu marit es va acollir al seu dret a no declarar davant dels Mossos d'Esquadra. M.P.S. roman detingut i sota custòdia policial des que dimecres a les 9,30 del matí va entrar a la comissaria del Cos Nacional de Policia, va explicar que havia matat la seva dona i es va entregar.Es preveu que a mig matí d'avui l'home serà traslladat de la comissaria dels Mossos al Palau de Justícia, on tot apunta al fet que també ...