Festa holi amb els "influencers" Jordi Rodríguez i Carlota Torres

Vilardell. Festa major

26.07.2019 | 04:00

La festa de Vilardell arriba aquest any carregada de música i oportunitats per passar-ho bé. El plat fort del programa és la festa holi de diumenge a les 11 del matí, que tindrà com a convidats als influencers Carlota Torres, amb 296 mil seguidors a instagram, i Jordi Rodríguez Moreno, amb 120 mil.La festa dels colors serà al poliesportiu de Vilardell i la venda de pols holi es farà el mateix equipament una estona abans de la celebració o de manera anticipada al local de l'AVV. A migdia hi ha ...