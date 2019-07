El Consell Comarcal reclama una millora en el finançament d'aquestes institucions

26.07.2019 | 11:44

El nou govern del Consell Comarcal, format per PSC, Junts per Catalunya i En Comú Podem, reclama una millora en el finançament d'aquestes institucions. Ahir al vespre es va fer la primera reunió del recent nomenat govern del Consell Comarcal del Vallès Occidental. En aquesta primera trobada s'ha abordat una qüestió que serà un dels eixos de treball per aquest mandat: assolir un finançament pels consells comarcals que permeti que aquests puguin desenvolupar les competències que tenen assignades i mantenir l'estructura que necessiten per poder-les portar a terme. Des del 2011, el Consell Comarcal ha disminuït en un 21% les assignacions provinents del Fons de Cooperació Local de la Generalitat, tenint en compte que l'eliminació del tram supramunicipal el 2015 no s'ha compensat en el tram fix destinat als ens comarcals.