26.07.2019 | 04:00

La Policia Municipal va rebre avís que hi havia cablejat caigut al carrer d'Oceania, a prop de la plaça de Pablo Picasso. Es tractava d'un pal de telefonia que estava tort i per aquest motiu el cablejat que travessa per sobre del carrer es trobava molt baix, amb risc pels vehicles. Els Bombers van assegurar el pal de manera provisional.