Un allunatge frustrat permet descobrir una plantació de marihuana

26.07.2019 | 12:57

Els Mossos d'Esquadra han descobert aquest matí una plantació de marihuana en una nau industrial del barri d'Ègara. En un altell del local hi havia al voltant de 1.500 plantes de marihuana amb un sofisticat sistema de ventilació per evitar que les olors es filtressin cap a l'exterior. Segons fonts properes a l'operatiu, un allunatge frustrat ha permès la descoberta. Un cotxe s'ha encastat aquesta matinada contra la porta de la nau, sembla que per intentar sostreure el cultiu sense aconseguir-ho. En arribar al lloc dels fets, els agents han trobat la plantació.