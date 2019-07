25.07.2019 | 04:00

La regidora de Cultura, Rosa Boladeras, va anunciar ahir que l'Ajuntament convocarà un concurs públic per l a plaça de director artístic del Festival TNT que fins a començaments d'aquest any ocupava Pep Pla. La convocatòria d'aquesta plaça ja havia estat decidida per l'anterior govern però es va acabar anul·lant a l'espera de les eleccions municipals. El dia d'ahir va ser també el d'agraïments i felicitacions per Pep ...