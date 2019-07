La família de l'Eva agraeix el suport rebut

25.07.2019 | 18:25

Els familiars de l'Eva han agraït les mostres de suport rebudes les darreres hores. El seu missatge a les entitats, les institucions i a la ciutadania l'ha traslladat aquest migdia la tinent d'alcalde Núria Marín, durant el minut de silenci per l'assassinat ahir de la doctora terrassenca, presumptament en mans del seu marit. "Estan reben suport psicològic -ha explicat Marín. La família vol compartir l'agraïment pel condol trames per tothom. No s'han sentit amb forces per ser avui aquí".

Centenars de persones s'han sumat al minut de silenci convocat per l'Ajuntament a les 13 hores al Raval de Montserrat. Els membres del Consistori, amb l'alcalde Jordi Ballart, han compartit el gest de condol amb representants del Consorci Sanitari de Terrassa i de la regió sanitària. Durant la concentració popular, s'ha donat lectura a un manifest que ha recordat que en la darrera dècada han mort més de mil dones per violència masclista i ha fet una crida a la implicació de "totes les persones" en la lluita contra aquesta xacra social.