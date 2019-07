Espectacles i una clara aposta per la biodiversitat

25.07.2019 | 04:00

Puy du Fou, en els seus més de 40 anys d'història, és conegut no només per ser el segon parc de França en visitants, sinó sobretot per la seva activa participació en programes de repoblament d'espècies vegetals i animals, reintroduint espècies desaparegudes o en perill d'extinció. Puy du Fou França compta amb la certificació Green Globe des de l'any 2012, un segell internacional dedicat exclusivament al sector del turisme i dels viatges que abasta els tres pilars de la RSC (Responsabilitat Social Corporativa): mediambiental, econòmic i social. Aquest segeill reconeix que per a Puy du Fou protegir la bio-diversitat amb programes interns i programes de conservació nacionals i internacionals de les espècies silvestres i els seus hàbitats és una fita de vital importància.