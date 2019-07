Decretats tres dies de dol

Laura Mangas

25.07.2019 | 04:00

L'Ajuntament de Terrassa va decretar ahir tres dies de dol per l'assassinat masclista comès al passeig del Vapor Gran. Tal com marca el protocol en cas de feminicidi, aprovat pel ple el passat mes d'octubre, en les primeres 24 hores no s'organitzarà cap acte institucional. Durant les 48 hores següents, en tots aquells actes institucionals es farà un minut de silenci.L'alcalde, Jordi Ballart, va lamentar, "una vegada més", un nou cas de violència masclista. Va expressar la "màxima solidaritat" ...