Concentració en record de la dona assassinada al Vapor Gran al CAP Est

Laura Mangas

25.07.2019 | 18:23

Més d'un centenar de persones s'han concentrat aquest matí a la porta del Cap Est, on treballava la dona assassinada ahir pel seu marit al Vapor Gran per expressar la seva solidaritat amb la família i rebutjar "aquest fet brutal". Un sonor i llarg aplaudiment ha posat fi a una concentració molt sentida. Les seves companyes i companys de feina i molts dels seus pacients no han pogut contenir les llàgrimes. Tothom ha coincidit en què era "una molt bona metgessa i una persona meravellosa". A la concentracó han assistit també la consellera de Salut, Alba Vergés, l'alcalde, Jordi Ballart, i representants del Consorci Sanitari de Terrassa.