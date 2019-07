Trasllat del presumpte assassí

Javier Llamas

24.07.2019 | 14:51

M. P. S., l'home detingut aquest matí com a presumpte autor de l'assassinat de la seva dona, ha estat traslladat fa uns minuts des de la comissaria del Cos Nacional de Policia a la dels Mossos d'esquadra. Pel que sembla, el sospitós s'havia lliurat en les dependències de la Policia Nacional, al carrer de Baldrich, minuts després de perpetrar el crim. El domicili on jeia el cadàver de la víctima, l'habitatge de la família, està a uns pocs metres de la comissaria.

El sospitós, advocat, d'uns 50 anys, vivia en un quart pis del passeig del Vapor Gran, a la cantonada amb el carrer del Portal Nou, en el Centre, amb la seva família: dos nens i la seva parella, Eva. Els fills, una nena d'uns 12 anys i un menor d'uns 15, no estaven a casa quan han ocorregut els fets. Pel que sembla, es trobaven en un poble de la costa de Tarragona amb els seus avis materns.

Els Mossos d'Esquadra han inspeccionat l'habitatge durant diverses hores. Al migdia, un cotxe fúnebre ha retirat el cos sense vida d'Eva, una vegada la comissió judicial ha autoritzat l'aixecament del cadàver. Eva, una dona alta, rossa, era doctora de família en un CAP.